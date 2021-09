L'événement RISE revient à Hong Kong pour au moins 5 ans

Profitant de la prolifération des start-up dans la région, l'événement entend poursuivre son rôle de dénicheur de talents. RISE reviendra en mars 2022.



Entre 2018 et 2020, le nombre de startups locales a augmenté de 28 % pour atteindre 3 360, les non-locaux représentant 26 % des fondateurs.



De plus, en 2020, les investissements directs étrangers (IDE) dans la ville ont bondi de 62 % en glissement annuel, pour atteindre 100 milliards d'euros, faisant de Hong Kong le troisième plus grand bénéficiaire d'IDE au monde, derrière les États-Unis et la Chine continentale.