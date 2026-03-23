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"L'hôtellerie de luxe devra évoluer si elle veut faire face à ses besoins de recrutement"

l'interview de Laetitia Girard, fondatrice de Vendôm Talents


Créatrice de Vendôm Talents, une entité qui regroupe une plateforme digitale et un cabinet de recrutement sur mesure, Laetitia Girard craint une aggravation des difficultés de recrutement. Et invite le monde du luxe à "faire bouger les lignes".


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 14:30

Vendôms Talents : Laetitia Girard, 25 ans d'expérience dans le luxe @katleen minerve
Vendôms Talents : Laetitia Girard, 25 ans d'expérience dans le luxe @katleen minerve
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TourMaG : Qu’est-ce que Vendôm Talents ?

Laetitia Girard : C’est avec l’ambition de réenchanter l’expérience de recrutement, que j’ai créé Vendôms Talents, en 2015. Avec, deux outils.

D’abord, une plateforme pour identifier les talents véritablement alignés avec les valeurs du luxe, analyser les trajectoires et le potentiel des candidats, puis les accompagner. Chaque profil est étudié individuellement par nos équipes : une fois validé, il intègre une communauté internationale de plus 40 000 talents et de 250 recruteurs qui lui donne accès à des opportunités professionnelles ciblées.

Ensuite, un cabinet spécialisé pour des missions de recrutement à forte valeur ajoutée. Il accompagne désormais 100 à 150 candidats par mois.

Depuis plus de dix ans, la confidentialité, le sur-mesure, l’accompagnement humain et l’excellence ont forgé notre réputation auprès des acteurs du luxe.

Une pénurie qui va s'amplifier

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TourMaG - Pourquoi cette initiative ?

Laetitia Girard : Je suis partie d’un constat simple mais cruel : avant le Covid, il était déjà difficile, pour l’hôtellerie de luxe, de trouver des talents de qualité. Pour les candidats, il était parfois également compliqué de trouver des postes, faute de réseau.

Pendant le Covid, mais également depuis, ces difficultés se sont aggravées. Avant, il fallait deux mois pour trouver le bon profil. Aujourd’hui, cela prend davantage de temps. Et, la pénurie de candidats va s’amplifier encore.

D’une part, la crise du Covid a entraîné la perte d’environ 62 millions d’emplois dans le secteur en 2020, selon le WTTC.

D’autre part, les talents qualifiés qui ont persisté dans le secteur, sont souvent découragés par la longueur et le manque de transparence des processus de recrutement. Ils le sont aussi par l’insuffisance de reconnaissance des employeurs.

En parallèle, le nombre d’inscriptions dans les écoles hôtelières a diminué, alors même que les besoins de l’hospitalité de luxe iront croissant d’ici 2030, compte tenu de la multiplication des ouvertures d’hôtels haut de gamme en cours au Portugal, au Maroc, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Avant le conflit en cours au Moyen-Orient, Dubaï cherchait activement 20 000 talents. Et, l’Arabie Saoudite évaluait ses besoins à 300 000 talents.

A lire aussi : Pourquoi les hôtels accélèrent sur la montée en gamme

Réévaluer les salaires ?

TourMaG - Qu’est ce qui freine les recrutements dans l'hospitalité de luxe ?

Laetitia Girard : Quand on est recruté par un hôtel, on a besoin de se projeter, de connaître ses perspectives d'évolution à 5 ou 10 ans, sinon on n’a pas envie de s’engager. Il se trouve que l’hôtellerie de luxe permet de rapides progressions, en termes de salaires comme de responsabilités, mais elle ne le fait pas assez savoir. Il lui faudrait remédier à cela. Il lui faudrait aussi organiser davantage de formations en continu.

TourMaG - Et les salaires ?

Laetitia Girard : Il faudra les réévaluer. Le monde du luxe semble prêt à le faire. Vu la rareté des talents, il faudra les payer mieux pour les recruter et les garder. Le luxe est, désormais, une question d’émotions et l’émotion est largement liée à la personnalité des collaborateurs recrutés.

TourMaG - Les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration ne découragent elles pas les jeunes générations qui aspirent à mieux concilier vie professionnelle et vie privée ?

Laetitia Girard : Il devient essentiel de revaloriser les métiers, d’adapter les niveaux de rémunérations et d’améliorer l’organisation des horaires afin de répondre aux attentes actuelles.

Dans tous ces domaines, des initiatives sont déjà prises mais elles restent insuffisantes. Les groupes hôteliers commencent tout juste à en prendre conscience. Il est urgent qu’ils se remettent davantage en question, s’ils peuvent être capables de faire face à toutes les ouvertures hôtelières qui s’annoncent un peu partout.

Pour demain, le recrutement est une priorité. Chez Accor, Maud Bailly, la directrice générale de Sofitel, l’a bien compris : ultra-dynamique, elle s’emploie à valoriser les engagements des femmes, à les encourager à prendre des responsabilités.

Tourisme : moins de 20 % de ses cadres dirigeants sont des femmes

TourMaG - Est-il si difficile pour une femme de prendre des responsabilités dans le monde de l’hôtellerie ?

Laetitia Girard : Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le monde du tourisme emploie 60 % de femmes. Cependant, moins de 20 % de ses cadres dirigeants sont des femmes.

TourMaG - Faudrait-il songer à des quotas ?

Laetitia Girard : Certainement pas. Ce qui compte c’est d’accepter des aménagements dans les conditions de travail, d’accepter une certaine flexibilité dans les carrières.

TourMaG - Les femmes cadres dirigeants sont-elles plus à même de faire bouger les lignes ?

Laetitia Girard : Les femmes ont peut-être un égo moins écrasant, une ambition plus raisonnée, et, peut-être parce qu’elles ont d’autres contraintes, familiales notamment, elles ont davantage le souci du collectif, la volonté de fédérer. Cela peut aider.

TourMaG - Avec votre plateforme et votre cabinet de recrutement sur-mesure, faites-vous, vous aussi, « bouger les lignes » ?

Laetitia Girard : Je l’espère et je le crois. Notre plateforme digitale nous permet d’atteindre une audience plus large. L’accompagnement humain que nous organisons, peut aider aussi à faire bouger les lignes, aussi bien chez les recruteurs que chez les candidats.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : hotellerie luxe
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