"L'hôtellerie de luxe devra évoluer si elle veut faire face à ses besoins de recrutement"

TourMaG - Qu’est ce qui freine les recrutements dans l'hospitalité de luxe ?



Laetitia Girard : Quand on est recruté par un hôtel, on a besoin de se projeter, de connaître ses perspectives d'évolution à 5 ou 10 ans, sinon on n’a pas envie de s’engager. Il se trouve que l’hôtellerie de luxe permet de rapides progressions, en termes de salaires comme de responsabilités, mais elle ne le fait pas assez savoir. Il lui faudrait remédier à cela. Il lui faudrait aussi organiser davantage de formations en continu.



TourMaG - Et les salaires ?



Laetitia Girard : Il faudra les réévaluer. Le monde du luxe semble prêt à le faire. Vu la rareté des talents, il faudra les payer mieux pour les recruter et les garder. Le luxe est, désormais, une question d’émotions et l’émotion est largement liée à la personnalité des collaborateurs recrutés.



TourMaG - Les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration ne découragent elles pas les jeunes générations qui aspirent à mieux concilier vie professionnelle et vie privée ?



Laetitia Girard : Il devient essentiel de revaloriser les métiers, d’adapter les niveaux de rémunérations et d’améliorer l’organisation des horaires afin de répondre aux attentes actuelles.



Dans tous ces domaines, des initiatives sont déjà prises mais elles restent insuffisantes. Les groupes hôteliers commencent tout juste à en prendre conscience. Il est urgent qu’ils se remettent davantage en question, s’ils peuvent être capables de faire face à toutes les ouvertures hôtelières qui s’annoncent un peu partout.



Pour demain, le recrutement est une priorité. Chez Accor, Maud Bailly, la directrice générale de Sofitel, l’a bien compris : ultra-dynamique, elle s’emploie à valoriser les engagements des femmes, à les encourager à prendre des responsabilités.