L’offre globale B2B de CMS VACANCES | AERTICKET, l’alliance parfaite de la technologie et du service

Le Groupe AERTiCKET, leader européen, est bien connu pour être un acteur technologique majeur du secteur. Il offre des outils B2B performants, un contenu riche et des connectivités directes avec près de 40 compagnies aériennes, des fournisseurs terrestres…



Le développement technologique restant un élément central, CMS VACANCES | AERTiCKET parfait ses outils et solutions en apportant toujours plus d’autonomie à ses utilisateurs ; la gestion de l’après-vente depuis la plateforme COCKPIT est un exemple en la matière. Néanmoins, maintenir un service client B2B pour ses clients, reste un des fondamentaux dans les objectifs que CMS VACANCES | AERTiCKET se fixent : accroître l’activité des agences de voyages, simplifier leur quotidien avec des solutions clé en main et leur offrir la possibilité de contacter une équipe d’experts à tout moment !



En France, AERTiCKET c’est un service complet de fulfillment principalement opérés par sa filiale CMS VACANCES. Une équipe de plus de 50 experts du B2B dédiée aux agences de voyages, Tour-operators et au Business Travel. Un service client éprouvé, opéré depuis Bordeaux, les Antilles et Berlin fonctionnant 24/7, garantissant ainsi un service de grande qualité.



L’équipe support bénéficie d’une grande expertise et expérience dans le monde de l’Aérien et du Tour-Opérateur. Elle est constituée de femmes et d’hommes qui ont en moyenne 15 ans d’expérience – voir d’ancienneté- au sein du Groupe, avec un parcours d’agents de voyages eux-mêmes, qui en font des interlocuteurs qui maîtrisent les problématiques que peuvent rencontrer les clients de CMS VACANCES | AERTiCKET. Outre la connaissance du métier, se sont tous des techniciens hors pairs, qui savent accompagner chaque interaction complexe et apporter une prise en charge et une résolution rapide. C’est bien la volonté d’AERTiCKET-CMS VACANCES que de maintenir un service où l’humain reste un élément central et différenciant pour nos clients et partenaires.