La Catalogne en escapades œnologiques et gastronomiques

Au nord-est de la péninsule ibérique, grande comme la Belgique (32 000 km2), la Catalogne se distingue par sa grande variété de paysages. Au fil des siècles cette diversité a forgé une culture et des traditions. Elle a donné à la gastronomie et aux vins catalans leur originalité et leur richesse. La Catalogne s’affirme aujourd’hui comme une grande puissance et une référence en termes d’œnologie et de gastronomie et les chiffres parlent : 53 restaurants cumulent 65 étoiles Michelin. Dès 2016 elle obtenait le label « Région Européenne de la Gastronomie ».

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 26 Septembre 2022

Sur de courtes distances plaines et forêts, vallées et hauts sommets, eaux poissonneuses, terres cultivables ensoleillées et vignobles millénaires donnent à la Catalogne des images qui se bousculent, se contredisent et se complètent dans une identité à nulle autre pareille.



A l’image de ses reliefs la Catalogne donne des vins et des produits du terroir aux caractéristiques bien distinctes auxquelles s’ajoute un savoir-faire traditionnel.



Oui, en Catalogne tout parle de vin : les gisements les plus anciens, les monastères médiévaux, l’histoire des Templiers, le Modernisme catalan, le patrimoine rural, l’architecture, les paysages, et la gastronomie.

Sur la route des vins avec Appellation d’Origine



L'origine de la vigne et des vins remonte à l'Antiquité. Au Moyen-âge en fondant des monastères les moines exploiteront les terres et produiront des vins. Ces implantations à travers le territoire formeront les fameuses Appellation d'Origine Contrôlée.



Les routes des vins s'adressent à tous les publics. A faire à pied, en marche nordique, à vélo ou VTT, sur un Se¬gway, en 4×4, à cheval ou en hélicoptère, en kayak ou en voilier...



Chacune des AOC a ses caractéristiques en fonction de son relief. Elles se nomment (par ordre alphabétique) Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barbera, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona et Terra Alta. Voici un aperçu de leurs particularités : La Catalogne dispose de 70.000 hectares de vignes (dont 1 029 de production écologique). 12 Appellations d’Origine Contrôlée (11 de vin et 1 de cava ou vin pétillant) et 400 caves productrices confirment bien sa vocation de terre vinicole.L’origine de la vigne et des vins remonte à l’Antiquité. Au Moyen-âge en fondant des monastères les moines exploiteront les terres et produiront des vins. Ces implantations à travers le territoire formeront les fameuses Appellation d’Origine Contrôlée.Les « Routes des vins » racontent les origines et l’histoire des vins catalans. Elles offrent la possibilité de découvrir des mas centenaires et des caves modernistes, de fouler le raisin pendant les vendanges, d’assister aux traditionnels processus manuels, de participer à des dégustations classiques ou de pique-niquer dans les vignes en se régalant de charcuteries et fromages traditionnels accompagnés de vins de propriétairesLes routes des vins s’adressent à tous les publics....Chacune des AOC a ses caractéristiques en fonction de son relief. Elles se nomment (par ordre alphabétique) Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barbera, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona et Terra Alta. Voici un aperçu de leurs particularités :

Des Phocéens aux Modernistes A 15 kilomètres de Barcelone, d’une superficie de seulement 228 hectares, les vignes d’Alella représentent la plus petite et l’une des plus anciennes AOC catalanes.



Entre mer et montagne (entre Barcelone et Tarragone), Penedès est la plus historique, probablement introduite par les Phocéens, et la plus célèbre. Elle compte aujourd’hui plus de 150 caves, 2 815 viticulteurs et 25 000 hectares de vignes.



Autour de Tarragone : l’AOC Tarragona donne des vins d’un grand prestige. Créée en 1895, entourée de montagnes, proche d’anciens monastères, l’AOC Conca de Barberà compte plus de 3 800 hectares de vignes. Les vignes de l’AOC Priorat cultivées en terrasses sont les seules à être “qualifiée”. Leur implantation remonte au XIIe siècle grâce aux religieux de la Chartreuse d’Escaladei. L’AOC de Montsant, la plus récente, abrite les caves les plus modernes gérées par des viticulteurs jeunes et novateurs. Composée de 17 villages elle offre une grande variété de vignes influencées par les vents de la mer.

A savoir : l’Empire Romain fut le premier à développer les vins tarragoniens en les exportant par mer dans des amphores. Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO Tarragone est, après Rome, la deuxième ville au monde à concentrer le plus de vestiges romains.



Située la plus à l’ouest de la Catalogne , l’AOC Costers del Segre se compose de 7 zones viticoles (et 65 municipalités) aux caractéristiques bien spécifiques. Au cœur des montagnes emblématiques de Montserrat et Castelltallat, l’AOC Pla de Bages s’étend sur 480 hectares de vignes réparties dans 27 municipalités et une quinzaine de caves familiales. Au nord l’AOC Empordà produit une viticulture durable. L’une des plus importantes et des plus anciennes AOC est Catalunya qui couvre 50 000 hectares de vignobles.



L’AOC Terra Alta est la plus au sud. Les Templiers y auraient cultivé la vigne jusqu’au XIIIe siècle. On compte aujourd’hui plus de 1 255 viticulteurs qui cultivent environ 5 800 hectares de vignes dans une terre calcaire. La région est empreinte d’un esprit coopératif très fort, visible à travers ses caves d’architecture moderniste, dont celle de Pinell de Brai, connue comme la « Cathédrale du Vin ».

A savoir : le modernisme est un mouvement artistique d’origine catalane inscrit dans la tendance de l’Art nouveau.



Cava, unique AOC catalane de vin mousseux, est élaborée selon la méthode champenoise. Elle regroupe 33 903 hectares de vignes, 6 374 exploitations, 300 millions de kilos de raisins par an et plus de 300 entreprises. L’an dernier, le Cava a passé la barre historique des 245 millions de bouteilles ! C’est aujourd’hui la boisson de toutes les fêtes en Catalogne.

Gastronomie : des produits de terroir en Catalogne



Sur le littoral chaque port a ses recettes de poissons au gril ou en sauce souvent accompagnées de légumes de saison. La Costa Brava est réputée pour son poisson blanc et ses savoureux suquets. Les crevettes de Palamós ou les huîtres du delta de l'Èbre sont très appréciées et largement servies. Le riz de ce célèbre delta est souvent préparé à partir de bouillon de poisson. Arrossejat (riz safrané et poisson) ou arròs a banda sont deux plats incontournables.

Le porc, principalement élevé dans le nord des provinces de Lleida et Gérone et dans l'Osona, permet de préparer de délicieuses charcuteries dont la fameuse llonganissa de Vic (saucisses sèches). Les fruits secs de Camp de Tarragona ou les poires, pêches ou pommes de Lleida, les oranges et les clémentines des Terres de l'Ebre sont présents sur toutes les bonnes tables. Comme son vin, la cuisine catalane est issue de son terroir, de son histoire et de sa culture. Depuis l’Antiquité l'huile d’olive et le blé, marquent ses traditions. La Grèce antique a introduit la vigne, l'amandier et l'olivier. Au XVe siècle arrivaient d'Amérique chocolat, pomme de terre, poivrons, haricots et surtout la tomate ingrédient essentiel de la cuisine catalane. La cuisine actuelle rappelle les influences de la présence arabe.Sur le littoral chaque port a ses recettes de poissons au gril ou en sauce souvent accompagnées de légumes de saison. Laest réputée pour son poisson blanc et ses savoureux suquets. Les crevettes deou les huîtres dusont très appréciées et largement servies. Le riz de ce célèbre delta est souvent préparé à partir de bouillon de poisson. Arrossejat (riz safrané et poisson) ou arròs a banda sont deux plats incontournables.Le porc, principalement élevé dans le nord des provinces deet dans l', permet de préparer de délicieuses charcuteries dont la fameuse llonganissa de Vic (saucisses sèches). Les fruits secs de Camp deou les poires, pêches ou pommes de Lleida, les oranges et les clémentines des Terres de l'Ebre sont présents sur toutes les bonnes tables.

Tables étoilées... La Catalogne s’affirme comme une grande puissance gastronomique. Pour qui en douterait, les chiffres parlent. A travers le territoire des Pyrénées au delta de l'Èbre, sur la Costa Brava et de Barcelone à Lleida, 53 restaurants cumulent 65 étoiles Michelin avec à elle seule 33 étoiles Michelin Barcelone s’affirme capitale gastronomique.



Parmi les détenteurs et détentrices d’étoiles figurent : Paolo Casagrande, Fina Puigdevall cheffe à Olot son lieu de naissance et aussi Paco Pérez qui aligne les récompenses, Jordi Cruz, Raül Balam Ruscalleda fils de la célèbre Carme Ruscalleda qui a séduit le monde entier ou encore Ferran Adrià, les trois frères Roca (Joan, Josep et Jordi) et Martín Berasategui qui détient à lui seul 12 étoiles.



Visionnaires, généreux, créatifs et passionnés, ces chefs - dont la célébrité a dépassé de loin les frontières catalanes -, proposent à leurs hôtes une véritable expérience sensorielle.

... Et Hôtels Gastronomiques



Une gestion familiale et un accueil chaleureux caractérisent le label «



Les restaurants «collectifs de cuisine » préservent les racines de la cuisine catalane et s’emploient à promouvoir une cuisine aux valeurs de patrimoine.



Aujourd’hui les producteurs, restaurateurs, centres de recherche, de formation et chefs catalans font de leur cuisine une référence internationale qui trouve son expression la plus moderne à Barcelone, cité ouverte sur le monde. Aux côtés des tables étoilées la gastronomie catalane s’ouvre à toutes les bourses. Des petits déjeuners « à la fourchette » aux bars à tapas en passant par les gastrobars (des bars à tapas de haute cuisine) et les amuse-bouches avec vermouth pour « apéros » conviviaux... ce n’est qu’embarras du choix.Une gestion familiale et un accueil chaleureux caractérisent le label « Hôtels Gastronomiques de Catalogne ». D’une capacité de 60 chambres maximum 40 établissements ainsi labellisés sont répartis sur l’ensemble du territoire catalan. Ils proposent le gîte et une gastronomie traditionnelle. Pour beaucoup , ces établissements proposent à leurs clients de participer à la préparation des plats, de suivre un cours d’œnologie ou de rencontrer des producteurs etc.Les restaurants «» préservent les racines de la cuisine catalane et s’emploient à promouvoir une cuisine aux valeurs de patrimoine.Aujourd’hui les producteurs, restaurateurs, centres de recherche, de formation et chefs catalans font de leur cuisine une référence internationale qui trouve son expression la plus moderne à Barcelone, cité ouverte sur le monde.

