La Corse, une « Business Destination »

La Balagne allie la mer aux villages perchés en moyenne montagne. Du Best Western Santa Maria (3*) à l’île Rousse au Best Western (4*) la ville de Calvi offre de remarquables structures hôtelières adaptées à l’organisation de séminaires.



A savoir : séjourner dans cette région, permet de découvrir le désert des Agriates en 4X4, la vallée de l’Ostriconi en quad, les somptueuses plages de sable blanc, ou d’opérer un parcours du berger ou du pêcheur en randonnée avec découverte de la faune et de la flore...



« Ville d’art et d’histoire » baroque et culturelle , Bastia accueille chaque année un nombre croissant de congrès, colloques,séminaires et incentives.



Entre mer et montagne, facile d’accès, dotée de filières économiques et scientifiques en plein essor la ville s’est dotée d’infrastructures adaptées et d’un choix hôtelier étoilé (3 et 4*).



Montagneuse avec ses vallées, ses forêts, ses torrents, le centre de l’île assure un véritable dépaysement. Corte, a mis en place le Core di Corsica Business, un service qui réunit une équipe d’experts (sélection des prestataires, réservations hôtelières, traiteurs et lieux de réunion).



Seule cité universitaire de l'île, l’ancienne capitale propose les infrastructures et les équipements pouvant accueillir colloques et séminaires. Son offre hôtelière offre un panel qui, du 2 au 4*, s'intègre dans un paysage sauvage.