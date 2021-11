La France à vélo

Au programme : la 2ème guerre mondiale et ses mythiques plages du débarquement, Guillaume le Conquérant et la tapisserie de Bayeux, les somptueuses villas anglo-normandes de Cabourg et Deauville, les maisons en colombage du Pays d’Auge et enfin Honfleur, berceau de la peinture impressionniste.

Un circuit qui vous fera découvrir les multiples facettes de la Normandie avec chaque jour un décor différent. De quoi profiter de la nature et des nombreux sites historiques et culturels qu'offre la région.