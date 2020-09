La Hongrie ferme ses frontières dès ce 1er septembre 2020

Les autorités hongroises ont annoncé la fermeture des frontières hongroises aux étrangers quelle que soit leur provenance à partir du 1er septembre du fait de la pandémie Covid-19.



Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères précise que seuls les ressortissants hongrois (et, en principe mais cela reste à confirmer, les étrangers résidant légalement en Hongrie) pourront entrer en Hongrie à condition de respecter une quarantaine de 14 jours qui pourrait être réduite sur présentation de deux tests Covid-19 négatifs réalisés à deux jours d’intervalles (les tests Covid-19 fait à l’étranger ne seront plus reconnus à partir du 1er septembre).



"Un nombre très limité d’exceptions est prévu (certains rendez-vous d’affaires, compétition sportives) selon des modalités qui ne seront précisées que dans les prochains jours"