La Laponie suédoise en séjour multi-activités, une exclu Quartier Libre pour l’hiver prochain

Une immersion en Laponie suédoise afin de vivre une expérience plus authentique et plus originale. C’est le pari de Quartier Libre qui propose un séjour multi activités exclusif pour l’hiver prochain. Le tout en vol direct Paris - Lulea

Rédigé par Quartier Libre le Dimanche 10 Avril 2022

Quinze rotations en vol direct Paris - Lulea Frédéric de Fournoux, Directeur de la production, nous explique : « La Laponie suédoise est pour nous plus qu’un produit, c’est un choix fort. La région est très différente de sa sœur finlandaise, elle est plus préservée de l’afflux des touristes.



L’immersion en Laponie suédoise c’est un séjour multi-activités en 8J/7N avec un vol direct au départ de Paris tous les vendredi du 16 décembre 2022 au 24 mars 2023.



Nos clients profiteront d’un séjour dans un magnifique hôtel 4* totalement rénové en octobre 2021, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.



Des navettes gratuites seront mises en place pour se rendre dans le centre de Lulea.



Un séjour multi-activités en Laponie suédoise



L’immersion en Laponie suédoise de Quartier Libre c’est :



● Une formule en pension complète

Des activités et excursions journalières incluses dans le programme telles que, un safari motoneige, un safari chiens de traîneau, la découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans, une excursion en raquettes, une initiation à la pêche sous la glace et cerise sur le gâteau, un échange avec le Père Noël dans le village de Gammelstad classé au patrimoine mondial de l’Unesco etc.

Dès leur arrivée nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » qu’ils conserveront pendant toute la semaine.



Frédéric de Fournoux ajoute: « La gageure était de mettre cette offre fantastique à la portée du plus grand nombre, nous avons réussi à proposer des dates pour seulement 1399 € ».



→ Découvrez le détail et les tarifs en cliquant

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition



N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur site qui a également fait peau neuve en 2021. L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).



Frédéric conclut : « La profondeur de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres sont connus et reconnus. Cela nous rend très fiers et nous oblige à continuer de donner le meilleur de nous-mêmes » .

Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

