La Lituanie supprime la quarantaine pour 24 pays dont la France

Le 15 mai, les restrictions concernant l’arrivée en Lituanie de ressortissants estoniens et lettons ainsi que de leurs résidents légaux ont été levées.



Les restrictions ont été levées pour les citoyens et les résidents légaux des pays de l’espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni, en provenance d’un de ces pays, dans le cas où la prévalence de la Covid-19 était de moins de 15 cas pour 100 000 habitants durant les 14 derniers jours. Le décret est entré en vigueur le 1er juin.



La liste actuelle des pays « sûrs » inclue la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Lichtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas, la république tchèque, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suisse.



Les voyageurs venant d’Irlande, de Malte et d’Espagne (qui ont tous un taux de prévalence de l’infection de plus de 15 cas, mais de moins de 25 cas pour 100 000 habitants) peuvent se rendre en Lituanie, mais doivent respecter une période de confinement de 14 jours.



Les voyages sont toujours interdits en provenance de Belgique, de Suède, du Portugal et du Royaume-Uni où le nombre de cas de la Covid-19 excède les 25 cas pour 100 000 habitants. Les ressortissants lituaniens revenant de ces pays ne sont pas concernés par cette interdiction.



Une liste révisée des pays pour qui les frontières de la Lituanie sont ouvertes doit être publiée tous les lundis par le commandant d’Etat des opérations nationales d’urgence.