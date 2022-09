La Lituanie, un étonnant pays balte

Nichée à la confluence du Néris et de la Vilnia, Vilnius, l’actuelle capitale de la Lituanie est verdoyante, très agréable à vivre, quatre fois plus étendue que Paris maisA trois heures d’avion de Paris, elle bénéficie d’une bonne desserte, en particulier par Air Baltic, la compagnie de la Lettonie voisine (vols les lundi, mercredi et vendredi).Classée au Patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1994, la vieille ville de Vilnius regorge d’édifices de style baroque, en particulier dans le quartier des ambassades aux nombreuses façades colorées et ornées de sculptures.Cependant, elle compte aussi de superbes édifices gothiques comme Sainte-Anne et le monastère des Bernardins, des bâtiments Renaissance, un palais présidentiel classique, une cathédrale néo-classique...Comme souvent au Moyen-Age, cette vieille ville a été construite autour de l’hôtel de ville qui est relié au palais des ducs (il a été reconstruit) par l’artère principale, Pilies g.Les petites rues étroites, sinueuses et pavées permettent, elles, d’apercevoir de jolies cours intérieures et d’admirer les vitrines des boutiques et des ateliers.Du haut du clocher de l’université fondée par les Jésuites en 1579, la vue à 360 degrés sur la ville et ses alentours est bluffante. Elle l’est également depuis la colline où subsiste une des tours du château de Gediminas, le Grand-Duc qui a fait de Vilnius sa capitale, au début du XIVe siècle. A l’époque, le pays pratiquait encore le paganisme, mais Gediminas a décrété la liberté de religions et attiré marchands, artisans, moines et savants.Ainsi, dès l’origine, Vilnius a été une ville ouverte, multi-ethnique et multiculturelle. Les juifs ont pu s’y installer, nombreux, contribuant à la prospérité et à l’aura de cette ville souvent surnommée « Jérusalem de Lituanie » et même « Jérusalem du Nord » par Napoléon 1er.Pendant l’occupation par l’Allemagne nazie qui a débuté dès 1939, la communauté juive a été presque totalement exterminée. Aujourd’hui Vilnius honore cette mémoire douloureuse dans ses rues notamment avec des panneaux qui situent l’emplacement des deux ghettos où avaient été enfermés les 40 000 juifs tandis que des fresques murales évoquent leur vie avant la Shoah.Parce que située à un emplacement stratégique ouvert sur la mer baltique, la Lituanie a toujours suscité des convoitises. Après les conflits du XIIIe siècle entre les peuples baltes et leurs envahisseurs teutoniques, le XVe siècle a vu la Lituanie réunie avec la Pologne dans un même vaste royaume.En 1793, elle a été annexée par la Russie. Occupée par l’Allemagne de 1915 à 1918 puis de nouveau de 1939 à 1945, elle a ensuite été annexée par l’URSS. Une fois débarrassée du joug soviétique et revenue à l’économie de marché, Vilnius, pimpante, s’est enrichie de nouveaux quartiers peuplés d’immeubles de verre et d'acier dont la modernité contraste avec les sinistres barres d'habitation de l'époque soviétique.Ceux qui n’ont pas peur de se donner des frissons visiteront le musée installé dans les anciens locaux du KGB : il retrace l’enfer vécu par les Lituaniens pendant la dictature soviétique. Pour se remettre, une incursion dans le plus ancien faubourg de Vilnius, Užupis, sera ensuite bienvenue.L’ambiance bohème reflète l’ouverture, la tolérance et l’esprit de liberté de ce quartier d’artistes organisé en petite « République autonome », sur le modèle de celle de Montmartre, à Paris. Sur un mur de la rue Paupio, les 41 articles de la constitution de cette République sont gravés au laser dans 25 langues, dont le français.