La Lituanie veut accélérer la relance de son tourisme

Dans l’espoir d’appuyer les signes de reprise déjà observés, Lithuania travel renforce donc ses efforts de promotion. L’Allemagne, la Pologne, Israël et le Royaume-Uni sont ses cibles principales. Viennent juste derrière l’Italie, la France, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande.



Si la belle architecture baroque de Vilnius, la capitale, est souvent mise en avant par les tour-operateurs étrangers, ceux-ci se contentent encore souvent de proposer à leurs clients des city breaks de trois jours à Vilnius ou d’intégrer cette ville dans un circuit de découverte avec Riga et Tallinn, les capitales de la Lettonie et de l’Estonie, également classées au patrimoine mondial par l’UNESCO. Ou dans un circuit incluant la Pologne ou la Finlande.



Lithuania travel espère désormais les convaincre que son territoire « mérite de s’attarder plus de deux ou trois jours ». « Notre pays se prête à de multiples expériences », insiste Dovile Seliuke. Ces expériences sont culturelles (expositions, événements) pour commencer, en cette année 2022, qui a vu la ville de Kaunas, désignée capitale européenne de la culture. Elles sont aussi « gastronomiques » avec l’ouverture depuis quelques années de restaurants raffinés et de bars sympas à Vilnius.



Les expériences sont également- « artistiques, architecturales » et « historiques ». S’y ajoutent les agréments d’une belle nature.



Si Vilnius compte beaucoup de musées et de galeries, si l’architecture baroque de sa vieille ville est très réputée, c’est aussi une ville agréable car très étendue et très « verte » . Et si le reste du pays compte aussi de nombreux sites Unesco, il se distingue également par une profusion de lacs et de forêts. Cette belle nature, peu accidentée (la Lituanie est un pays plat) est propice à la marche et au vélo, à la pêche, aux sorties en bateau.



Sans oublier, sur la côte de la Baltique, de belles plages et des stations balnéaires prisées en été, notamment Palanga, la plus réputée d’entre elles.