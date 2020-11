La Martinique lance une vaste campagne TV dès ce vendredi

Pour cela, le choix s’est porté sur une diffusion sur les chaînes du Groupe TF1, du Groupe France Télévision et du Groupe Canal ainsi que les sites de TV en replay, YouTube Ads, campagnes Facebook & Instagram et vidéos immersives sur des applications mobiles).



Si l’Hexagone reste bien entendu la cible prioritaire de cette campagne, le CMT prévoir également des actions à destination des marchés belge et canadien.



Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme précise : « Cette campagne fait écho au slogan “La Martinique elle vous M“. Notre principal message est le suivant : La Martinique est une destination sûre, accueillante et accessible. La Martinique sera une des seules destinations long-courrier, où il sera possible de voyager en 2021. En tirant sa force de son riche patrimoine naturel et culturel et de l'accueil de sa population, la Martinique a l’occasion aujourd’hui de s’inscrire durablement dans le cœur des français.



Nous invitons tous les voyageurs en quête d’évasion et de rencontres authentiques à réserver dès aujourd’hui leurs prochaines vacances en Martinique. Enfin, nous souhaiterions rappeler aux Français que voyager en Martinique est une façon de soutenir l’économie française ».