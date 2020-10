La Martinique débloque 2,7M€ pour faire de l'île, le premier choix des Français cet hiver

La Martinique a subi plein fouet comme tous les régions françaises les conséquences du confinement dû à l'épidémie de coronavirus.



" Les conséquences du confinement ont été dramatiques pour l'industrie touristique. Les opérateurs sont restés fermés 58 jours en moyenne et sur le seul secteur hôtelier 68 jours. Le secteur a perdu entre mars et juin 175 M€ " précise le directeur général du CMT.



Dans ce contexte le CMT s'est attelé à " sauver l'offre touristique " composée essentiellement de TPE et PME. " 80% des opérateurs du tourisme ont déclaré qu’ils ne tiendraient pas l’été faute de trésorerie suffisante fin juin" ajoute François Baltus-Languedoc.



Heureusement les mois de juillet et d'août ont servi de ballon d'oxygène aux entreprises. Restaurants, activités de loisirs, locations de vacances et hôtellerie de loisirs ont bien fonctionné affirme le directeur général : " Nous avons raté en juin une fenêtre de tir par manque de lisibilité des protocoles sanitaires. Mais heureusement les grandes vacances ont permis malgré tout de survivre et de faire entrer du cash. ".



En effet à partir de la levée de la quarantaine mi-juillet, la Martinique a pu constater le retour des clientèles affinitaires et des voyageurs hexagonaux qui ont pu bénéficier d'un effet d'aubaine avec des tarifs aériens attractifs.