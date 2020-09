Air Caraïbes et French bee proposent une assistance covid gratuite

Air Caraïbes et French bee (groupe Dubreuil Aéro) annoncent à l’ensemble de leurs clients, qu’ils bénéficieront d’une assistance COVID gratuite pour leurs voyages effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.



Les deux compagnies se sont associées à Assurever.



Cette assurance garantit une prise en charge à tous leurs passagers sur l’ensemble des destinations qu’elles desservent, si ceux-ci sont impactés par la COVID-19 au cours de leur voyage. Ces garanties sont incluses dans le billet, quel que soit le canal d'achat (internet, agences de voyages, comptoirs ventes…) et comprennent : les frais d'hospitalisation à hauteur de 150 000 euros, les frais d'hébergement (en cas de quatorzaine) dans la limite de 14 nuits et de 80 euros par nuit et les frais de modification des billets d'avion s'il faut déplacer la date du vol retour.



Les passagers bénéficient de cette assistance dès le début de leur voyage et jusqu’à 30 jours après la date de départ. Les frais éventuels pouvant survenir avant le départ ou sur le lieu de résidence habituelle ne font pas partie de la garantie.