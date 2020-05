La Normandie lance une campagne de promotion "Normandie, ailleurs c’est ici !" hashtag #CetEteEnNormandie

La Région et Normandie Tourisme ont dévoilé la nouvelle campagne de promotion touristique de la Normandie : « Normandie, ailleurs c’est ici ! ».

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 impacte lourdement le secteur du tourisme, la Région, Normandie Tourisme et leurs partenaires se mobilisent pour préparer la reprise.



Elément phare du plan de relance du tourisme qui sera officiellement présenté dans les prochains jours, une grande campagne de promotion touristique de la Normandie sera lancée ce week-end et jusqu’au mois de septembre, avec pour slogan « Normandie, ailleurs c’est ici ! ».



« Avec 6 % du PIB normand et 3,1 % de l’emploi, le tourisme représente un secteur d’activité majeur pour la Normandie. Alors que la Normandie se situait dans une excellente dynamique de notoriété et qu’une saison touristique 2020 pleine d’espoir devait s’ouvrir, c’est aujourd’hui l’ensemble de ce secteur économique qui est frappé de plein fouet et très lourdement impacté par la crise sanitaire actuelle. C’est pourquoi nous avons souhaité avec le Comité Régional de Tourisme de Normandie, et en concertation avec les professionnels du secteur, bâtir rapidement un plan de relance du tourisme qui sera présenté dans les prochains jours.



Premier volet de ce plan de relance, une vaste campagne de communication sera lancée, d’ici quelques jours, afin d’inciter les Normands à redécouvrir la Normandie et les Français à venir y passer des vacances » a déclare Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

Une campagne de proximité



La campagne de promotion touristique s’adresse en premier lieu aux Normands pour " qu’ils (re)découvrent leur région et soient solidaires des acteurs touristiques de leur territoire " et en second lieu aux Français pour qu’ils viennent passer des vacances en Normandie notamment les voisins immédiats : Ile-de-France, Bretagne, Hauts de France, Pays de la Loire…



Multicanale (affichage, médias, digital,…), l'opération s’appuiera sur une série de visuels mettant en parallèle un site normand et un site à l’étranger avec l’accroche « Normandie, ailleurs c’est ici ! ».



Cette campagne est financée par la Région, Normandie Tourisme, Seine Maritime Attractivité, Eure Tourisme et le Département de l’Orne. Elle est également soutenue et fait l’objet d’une mobilisation sans précédent de l’ensemble des Offices de Tourisme de Normandie, animés par OTN (Offices de Tourisme de Normandie), leur fédération régionale.



Le hashtag #CetEteEnNormandie sera également lancé ce weekend. Il sera utilisé par l’ensemble des partenaires touristiques sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).



