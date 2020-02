La Nouvelle-Calédonie devient Acteurs du Tourisme Durable (ATD)

« Nous voulons développer le tourisme durable, valoriser la culture et la richesse de la biodiversité de nos territoires »

« Le prix était le frein principal du marché français. Outre le renforcement de notre visibilité, ces partenariats permettent de réaliser des actions de promotion sur les billets »,

La Nouvelle-Calédonie adhère depuis cette année aux Acteurs du Tourisme Durable (ATD)., tient à souligner Julie Laronde.Autre source de satisfaction, La Foa et Farino deviennent les deux premières Stations vertes du Pacifique.La stratégie 2020 reprend également les actions qui ont fait son succès en 2019. Ainsi,note Julie Laronde.. Les tour-opérateurs Nomade Aventure et Tirawa vont enrichir leur production en Nouvelle-Calédonie.Enfin, de nombreux workshops et éductours seront organisés pour les agents de voyages.Toujours à destination des forces de vente, la plateforme d’e-learning de l’OT s’est enrichie de contenu thématique.Du neuf également du côté hôtelier avec l’arrivée du groupe InterContinental.