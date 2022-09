La Région Occitanie accueille les 8èmes Universités du Tourisme Durable

Je salue les équipes du CRTL qui, au côté d’Hérault Tourisme, ont travaillé d’arrache-pied depuis deux ans afin que la candidature de Montpellier soit retenue par ATD et je vois-là une reconnaissance logique de notre dynamisme dans le registre du tourisme durable

En réunissant les meilleurs spécialistes du tourisme durable national, cet évènement est une formidable opportunité pour conforter l’Occitanie en tant que destination de référence sur cette thématique »

1 : Montpellier, ville engagée pour un développement durable et inclusif ;2 : De Montpellier à la mer à vélo ;3 : La Grande-Motte, station touristique engagée, labellisée Patrimoine du XXème siècle :4 : Paysages martiens et lunaires du Grand Site du Salagou et Cirque de Mourèze ;5 : Pic Saint-Loup, un terroir viticole, des paysages, des pépites…Souhaitant être exemplaire en matière de développement durable, cette édition se traduira par de forts engagements concernant :- La mobilité douce, en choisissant l’hypercentre de Montpellier, accessible en train et tram pour la journée au Corum mais également le plus possible sur les eductours,- Des menus 100% végétariens sur les deux jours,- Des lieux et prestataires choisis pour leur engagement,- Des rencontres avec des acteurs engagés.», se réjouit Vincent Garel, Président du CRTL qui conclut : «Cette opération bénéficie du soutien de l’État par l’intermédiaire de l’et notamment de son antenne régionale, de la Métropole Montpellier Méditerranée et son Office du Tourisme et des Congrès et de Hérault Tourisme.Programme détaillé :