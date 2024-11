La Nouvelle-Orléans, la ville US aux accents français

Entretien avec Walt Leger, President & CEO de New Orleans & Company.



Rédigé par Brand USA le Lundi 4 Novembre 2024

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre destination ? La Nouvelle-Orléans est une destination de premier plan et le meilleur endroit au monde où vivre. Notre objectif est d'inspirer, de promouvoir et d'encourager les voyages dans notre ville pour le bénéfice économique, social et communautaire de la Nouvelle-Orléans et de ses habitants.



Rassembler les gens, c'est ce que nous faisons le mieux, et l'accueil fait partie de notre ADN. Notre ville est ainsi faite pour accueillir des événements sportifs emblématiques, des événements professionnels, des réunions et des conventions. Nous soutenons la culture de la Nouvelle-Orléans en encourageant les visiteurs à découvrir son offre touristique considérable et variée, en constante évolution, et faisons ainsi sa promotion afin de créer une prospérité communautaire.



Quels sont les 3 incontournables de la destination ? La musique : Ne manquez pas les groupes de jazz et les fanfares locales qui se produisent dans les bars, les clubs et même dans les rues du quartier français. À la Nouvelle-Orléans, la musique est omniprésente, elle jaillit des rues et des quartiers.



● Histoire et patrimoine : De nombreux visiteurs français aiment explorer le patrimoine français de la ville, notamment en visitant le quartier français historique, la cathédrale Saint-Louis et le Cabildo, qui relate l'histoire coloniale française et espagnole ; la Historic New Orleans Collection et bien d'autres.



● Cuisine créole et cajun : La Nouvelle-Orléans offre un mélange unique d'influences françaises, espagnoles, caribéennes et africaines dans sa cuisine. Ne manquez pas de goûter des plats comme le gumbo, le jambalaya, les po'boys et les célèbres beignets au Café du Monde.



Le saviez-vous ?

La Nouvelle-Orléans est le lieu de naissance du « cocktail ». Le mot vient du français coquetier, et désigne le coquetier dans lequel Antoine A. Peychaud, créateur de Peychaud's Bitters , aurait servi à ses invités un mélange de whisky Sazerac avec un trait de son bitter, une cuillerée de sucre et un zeste de citron, créant ainsi le tout premier cocktail. Vous pouvez découvrir l'histoire et l'évolution des cocktails à

Quelle est votre grande nouveauté pour 2025 ? La ville de la Nouvelle-Orléans et ses nombreux lieux uniques offrent une toile de fond idéale à tout événement. Nous accueillons d'importantes conventions et réunions internationales, nationales et régionales, ainsi que des événements majeurs.

Pour la première fois sur le continent américain, la Nouvelle-Orléans a été choisie pour accueillir la Coupe du monde du Bocuse d'Or et de la pâtisserie en 2024.



Pour la 11e fois, avec d’autres villes américaines, la Nouvelle-Orléans accueillera le Super Bowl LIX de la NFL en 2025, le 9 février 2025.

Chaque année, nous accueillons des événements et des festivals majeurs tels que le Sugar Bowl, Mardi Gras, Essence Music Festival, Jazz & Heritage Festival et le NCAA Final Four.

Avec l'un des plus grands centres de congrès du pays situé à quelques pas des 1 500 restaurants de renommée mondiale et des 26 000 chambres d'hôtel, vous êtes assuré de vivre une expérience inoubliable.



Avez-vous des conseils à donner aux voyageurs français ? Meilleures saisons pour s’y rendre : Les périodes les plus agréables sont de février à mai (pendant Mardi Gras et le printemps) et d'octobre à décembre, lorsque le temps est plus frais et qu'il y a moins de touristes.



Pour en savoir plus : www.neworleans.com

