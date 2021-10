La Réunion : fin de l’état d’urgence sanitaire au 15 octobre 2021

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont présenté mercredi 13 octobre 2021 en Conseil des ministres un décret mettant, comme le permet l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. Saisi préalablement à cette décision, le conseil scientifique avait émis un avis favorable.Cette décision vient consacrer l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d’incidence qui décroit depuis plusieurs semaines et s’établit, au 12 octobre, à 28,2 cas pour 100 000 habitants.Le taux de vaccination progresse également puisque 70 % de la population éligible a déjà reçu une dose de vaccin.Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, La Réunion rejoint les règles applicables dans l’hexagone. Les tests Covid dits « de confort » en particulier ne seront plus gratuits à compter du 15 octobre.lEn revanche, les tests restent remboursés par l'Assurance maladie pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d’une prescription médicale (en cas de suspicion de covid-19) ou d’une orientation de l’Assurance Maladie (pour les personnes cas contacts).