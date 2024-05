La Réunion, l’île intensément authentique accueillera le Forum des Pionniers en juin 2024

Les petits villages se nichent aux quatre coins de l’île. Il faut les découvrir au cœur des cirques de Salazie , Mafate et Cilaos , classé station de tourisme, à mi-pente entre mer et montagne. Entre pitons, cirques et montagne, la nature grandiose inscrite au Patrimoine mondial par l’Unesco se déploie somptueusement dans les villages et bourgs, les petits hameaux (appelés îlets) où les habitants maintiennent un art de vivre à la créole au milieu d’une nature encore sauvage.



Un voyage culinaire local teinté de saveurs exotiques et d'héritages multiculturels

Pour vraiment découvrir La Réunion et l’authenticité de son territoire, il faut passer par la case dégustation. Au cœur de cette expérience gustative, on découvre un patchwork de traditions et de spécialités locales, chacune imprégnée de l'histoire et du terroir de l'île. Des lentilles de Cilaos au chouchou de Salazie, en passant par le curcuma de Saint-Joseph et la vanille de Saint-Philippe, chaque territoire de l’île révèle ses spécialités gastronomiques avec fierté et authenticité.