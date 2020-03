La Russie fait de la France un marché prioritaire

TourMaG.com – Que représente le marché français pour vous ?



Z.D. : Nous faisons de la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne des marchés prioritaires.



A travers le e-visa, nous espérons voir le nombre d’entrées en provenance d’Europe augmenter de 30 à 40%.



La France est dans le top 5. Entre janvier et septembre 2019, 182 000 touristes français ont découvert la Russie, contre 207 000 en 2018. Nous espérons doubler le nombre de touristes français en 2020.



Avoir organisé la coupe du monde de football en 2018 a permis de modifier l’image du pays. La Russie est victime d’une image négative, celle d’un pays lointain, inhospitalier et froid.



TourMaG.com – Quid de l’ouverture d’un office de tourisme en France ?



Z. D. : Nous y réfléchissons. Le format n’est pas arrêté. Mais c’est certain, nous allons augmenter la représentation en France.



TourMaG.com – Quelle est votre stratégie de développement du tourisme ?



Z. D. : L'e-visa est un premier axe.



Nous allons lancer une plateforme numérique dédiée au BtoB et BtoC. Elle réunira tous les services (informations pratiques, formulaire de e-visa…), ainsi que du contenu « inspirationnel », à travers des supports vidéos et des photos et offrira la possibilité de réaliser ses réservations.



A l’été 2020, les informations, certifiées par l’Agence fédérale de tourisme de Russie, seront en-ligne. Pour réserver, il faudra patienter jusqu’à 2021.



L’idée est aussi de donner l’opportunité aux individuels de voyager simplement en Russie.



Ensuite, nous sommes en relation avec plusieurs chaînes hôtelières internationales, afin de créer de nouvelles infrastructures, pas seulement à Moscou et Saint-Petersbourg, et gagner en qualité de service.



L’Etat est disposé à faciliter les démarches des investisseurs étrangers.



Dans cette même logique, nous développons les liaisons aériennes à l’intérieur du pays.



Seul 10% du territoire est visité. Le pays est encore une énigme pour les touristes.