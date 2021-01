La bohême du nord, paradis du tourisme vert

Considérée par les tchèques comme la perle du Nord, la Suisse tchèque tire sa réputation d’une situation géologique fascinante (la mer a recouvert les lieux il y a bien longtemps) qui a favorisé la présence d’une flore et d’une faune d’exception et dessiné d’époustouflants paysages !Les sentiers parfaitement balisés du parc vous mèneront jusqu’à la célèbre porte de Pravcice , arche naturelle de 27 mètres de large et de 21 m de haut qui surplombe la vallée. Plongez encore plus à fond dans l’ambiance de ce site par la traversée des gorges de Kamenice : le silence des gorges, la hauteur des falaises, la magie des lieux… ou lorsque la nature parle et que l’homme chuchote enfin !Vous pourrez même louer des vélos électriques pour découvrir la campagne environnante les façades de maisons typiques en armoise, les belles petites places de villes où se poser pour goûter aux spécialités locales.Gardez à l’esprit que les brasseries et restaurants en République tchèque servent boissons et nourriture tout au long de la journée! Terezin , qui se trouve à 40 km au Nord de Prague, pourrait bien trouver une place dans votre agenda.Cité fortifiée du 18ème siècle, son nom résonne aujourd’hui encore avec les horreurs du drame nazi. Néanmoins, Terezin tient une place particulière dans le panel des camps de la mort : une vie culturelle intense y a vu le jour, favorisée par le passage de nombreux artistes, intellectuels et scientifiques juifs.Vous pouvez sur place visitez le camp et le musée du ghetto de Terezin où sont exposés notamment les dessins des enfants de Terezin.