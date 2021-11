Appli mobile TourMaG



La brochure FRAM/PLEIN VENT Hiver 2021-2022 désormais disponible avec une offre vitaminée

Pour cet hiver, FRAM vous propose une collection haute en couleur avec une offre qualitative et renforcée sur les destinations vacances les plus demandées en ce moment (Canaries, République Dominicaine, Dubai, Agadir...) et un festival de nouveautés (Laponie, Cap-Vert, Zanzibar..). À retrouver dès à présent sur la nouvelle brochure FRAM Hiver 2021/22, disponible en agence.

Rédigé par FRAM le Lundi 22 Novembre 2021

Une offre Club vitaminée et de qualité ! Pour sa nouvelle collection Hiver 21-22, FRAM propose une trentaine de destinations moyen et long courrier au départ des principales villes françaises (Bordeaux, Brest, Dole, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Tours…).



Le Cap-Vert, la Laponie, les Maldives et les Seychelles font partie des nouvelles destinations.

Dans le cadre de son offre Club, FRAM a ouvert à la vente 30 FRAMISSIMA dont 11 nouveautés au Cap-Vert, à Dubai, en France (La Plagne), en Laponie (2 hôtels), aux Canaries (Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife…) en République Dominicaine (avec 3 nouveaux clubs) et à Zanzibar.



À noter que dans une volonté de proposer une prestation toujours plus qualitative, la gamme club phare de FRAM se dote d'un nouveau label FRAMISSIMA Premium (4 établissements : 1 à Dubai, 1 en Laponie, 1 en République Dominicaine et enfin 1 à Tenerife). Il s’agit de clubs où vos clients vont être cocoonés, situés au cœur de la destination, offrant des services/équipements premium, une restauration tout compris de qualité, le tout piloté par une équipe FRAM proposant accueil et activités adaptés à l’ambiance de l’hôtel.



C’est donc avec une offre riche de nouveautés, notamment sur les Canaries et la République Dominicaine, et des engagements charters que FRAM propose cet hiver une production de qualité quel que soit le niveau de prix recherché par le client ! FRAM a renforcé la qualité de ses hôtels-clubs car plus que jamais, les clients veulent des vacances synonymes de plaisir et de repos.



FRAM/Plein Vent commercialise 10 Clubs Jumbo dont 7 nouveautés, fort du succès de ce label qui se pose en véritable alternative petits prix de l'offre FRAMISSIMA.



Des offres séjours et circuits diversifiées Les séjours labellisés FRAM ne sont pas en reste avec une sélection de 7 séjours Prix sympa, 5 formules Adult Only et un renforcement de la production avec pas moins de 28 produits Plein Vent, les séjours malins à petits prix.



FRAM maintient une production de 25 formules circuits en moyen et long-courrier, pour les passionnés de découverte, de culture et de rencontres !



Des engagements renforcés L’offre séjour s’appuie sur un plan de transport ainsi que des engagements terrestres importants pour permettre aux agences de servir leurs clients en toute tranquillité du fait d’un stock assuré : des plans de vols spéciaux FRAM ont été mis en œuvre sur Fuerteventura, Lanzarote, Grande Canarie et Tenerife (sur l’ensemble des vacances scolaires) de même que sur la Laponie (de Janvier à Mars 2022), la République Dominicaine et le Cap-Vert.



Enfin, le groupe FRAM Plein Vent propose toujours à la réservation son option « 100% annulable et remboursable », pour offrir davantage de sérénité aux clients en leur permettant une annulation sans justificatif jusqu’à 8 jours de leur départ.



Professionnels du tourisme, contactez FRAM FRAM - Siège social :

13 rue Deville, 31000 TOULOUSE. RCS Toulouse 814 154 134



Immatriculation : Atout France IM 075150061



Site web pro : www.frampro.fr

Téléphone : 05 62 15 16 17



