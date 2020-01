La case de l’Oncle Dom : Iran, la folie des hommes… et de Dieu !

Mary, Natacha et leurs compagnons de voyage à bord de ce vol n’auront plus jamais besoin d’avoir confiance.



Leur avenir a explosé, façon puzzle (entre les larmes, un léger sourire ne fait jamais de mal), par la folie d’hommes… qui avaient peur !



Comme le disait un homme politique dont je ne me souviens plus du nom, la « guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires ».



C’est pourtant un militaire iranien qui a appuyé sur un damné bouton, libérant ainsi et sans aucune chance d’éviter la catastrophe, deux missiles terrifiants qui auront ainsi détruit la vie de 176 personnes totalement innocentes. Des touristes pour beaucoup….



« C’est pas nous, c’est pas nous », auront clamé haut et forts ces mollahs irresponsables, c’est juste un accident ! Ben non, c’était pas un accident. C’est un assassinat pur et simple et en bonne et due forme !



Curieusement, il y a à peine trois ans, comme le temps passe, avec quelques camarades journaleux, nous avions emprunté le même vol afin de regagner Kiev, après quelques jours passés à la découverte d’une petite partie de cet Iran qui m’a toujours fasciné.