Air France a suspendu le survol des espaces aériens iranien et irakien

Air France a suspendu jusqu'à nouvel ordre " tout survol des espaces aériens iranien et irakien ", a annoncé un porte-parole du groupe à l'AFP.



Une décision prise " par mesure de précaution et dès l'annonce de frappes aériennes en cours " venant de l'Iran, contre deux bases abritant des soldats américains en Irak.



Lufthansa a également annulé son vol quotidien à destination de Téhéran, tandis que l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a interdit dès mardi 7 janvier soir aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe, dans la foulée des attaques.