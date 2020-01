La case de l’Oncle Dom : Honni soit qui mal y pense !

Mais ça, on a facilement tendance à l’oublier, tellement le monde devient vite dingue.



D’ailleurs, lors de ma visite, il y a maintenant pas loin de trois ans, les touristes s’empressaient de venir découvrir le pays. Bon, d’accord, l’alcool y était (et l’est toujours) prohibé, mais vous savez, une bière locale, sans alcool, ça fait pas de mal…



Depuis, hélas, alors qu’un semblant d’ouverture se dessinait entre ce monde que nous connaissons très peu et l’Occident états-unien, Trompette, populiste et rétrograde, a défait cette possible ouverture vers un monde plus propre.



Au nom d’une vieille croyance qui veut que le plus puissant soit aussi le plus intolérant…



Vous me direz que, de l’autre côté, c’est pas mieux et que ces saloperies de courses à l’armement nucléaire ne participent pas à l’élaboration d’une vie harmonieuse entre peuples de différentes croyances et cultures.



Dommage.



Dommage pour toute cette nouvelle génération, qu’elle soit iranienne ou américaine. Dommage pour le secteur du tourisme dans son ensemble, vecteur de paix, de découverte, de connaissances entre les peuples.



Dommage aussi pour la civilisation dans son ensemble, où, à l’heure où chacun s’inquiète de l’avenir, que ce soient les retraites ou le bonheur de nos générations futures, que nos dirigeants soient si peu intelligents et conscients de la place qu’ils occupent.



Allez, je suis un peu déprimé ce soir, mais ça va s’arranger… Juste avant la guerre !



Honni soit qui mal y pense comme disent nos bons camarades du Brexit...