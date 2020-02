Brexit : quelles conséquences pour les aéroports français ?

Première crainte mise en avant par l’Union des aéroports français (UAF), qui participait récemment à une réunion d’information professionnelle sur le sujet à Bercy : le futur des formalités administratives et des visas mis en place entre France et Royaume-Uni.



« Il est possible qu’il y ait cinq ou six étapes pour entrer en France bientôt », s’alarmait déjà Thomas Juin, à la tête de l’UAF, lors du dernier congrès en novembre 2019.



« Le contrôle du passeport, la prise d’empreintes digitales, le questionnement sur l’objet du déplacement, le lieu du séjour, les moyens financiers du voyageur, un éventuel contrôle approfondi dans un espace isolé dans l’aéroport et le contrôle des bagages. Plus le visa, même si les conditions d’obtention seront simplifiées » , ajoute-t-il dans une déclaration à l’AFP.



Quels accords seront conclus cette année sur ces sujets ? Les tâches administratives supplémentaires pour les passagers et certaines compagnies aériennes impacteront-elles la fréquentation des vols ?



Il faut dire que certains petits aéroports hexagonaux sont particulièrement concernés par le trafic britannique et donc par ces incertitudes qui demeurent. C’est le cas par exemple des aéroports de Dinard, de Limoges, de Chambéry, de La Rochelle ou encore de Bergerac (voir encadré).