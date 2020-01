Iran : un B737 d'Ukraine International Airlines s'écrase près de Téhéran

Un Boeing 737 d'Ukraine International Airlines s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international de Téhéran (Iran) en direction de Kiev, mercredi 8 janvier 2019, selon l'agence de presse officielle Irna.



Une information confirmée par la compagnie. Le vol PS752 (Téhéran - Kiev) a disparu des radars quelques minutes après son décollage à 6h10 (heure locale).



" Selon les données préliminaires, il y avait 167 passagers et 9 membres d'équipage à bord. Les représentants de l'UIA clarifient actuellement le nombre exact de passagers à bord ", précise la compagnie. Il n'y aurait pas de survivants.



UIA a décidé de suspendre ses vols vers Téhéran jusqu'à nouvel ordre.



La compagnie, " en étroite coopération avec les autorités de l'aviation, prend toutes les mesures pour déterminer les causes de l'accident d'avion ".



Le vol a été effectué sur un Boeing 737-800 NG (immatriculation UR-PSR). L'avion a été construit en 2016 et livré directement à la compagnie aérienne par le constructeur. La dernière maintenance programmée de l'avion a eu lieu le 06 janvier 2020.