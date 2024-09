La croisière, le meilleur moyen de découvrir le Japon et la Patagonie (par Voyages d’exception)

Bien que la Patagonie ne soit pas une île, la navigation y joue un rôle crucial. C'est par la mer que cette région sauvage a été découverte par les premiers explorateurs européens. Et aujourd’hui encore, la croisière est le meilleur moyen de découvrir ses merveilles.Comment admirer les fjords chiliens et l'avenue des glaciers autrement qu'à bord d'un navire ? La vue sur Ushuaïa, avec son glacier majestueux en arrière-plan, n’a pas d’équivalent ailleurs que depuis le pont d’un bateau.Une croisière en Patagonie vous permet de vivre des moments inoubliables : passer le mythique Cap Horn, observer les lions de mer dans le canal de Beagle ou encore admirer les dauphins et orques dans le détroit de Magellan. Autant de spectacles grandioses, uniquement accessibles en mer.Nos croisières en Terre de feu , programmées de décembre à février, vous permettront de découvrir la Patagonie durant l’été austral, période idéale pour explorer cette terre d’immensité. Vous serez époustouflé par les couleurs vives des glaciers, la diversité de la faune et de la flore, ainsi que par le silence saisissant de cette région hors du commun.Nos conférenciers francophones vous accompagneront pour une exploration inoubliable des sites emblématiques de la Patagonie : Cap Horn, le canal de Beagle, le détroit de Magellan et bien plus encore. Sans oublier des escales aux îles Malouines et dans les fjords étincelants du Chili et de l’Argentine ainsi que les visites de Buenos Aires et Montevideo.