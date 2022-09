La fédération des offices de tourisme de Bretagne candidate aux Césars du Voyage Responsable

La Fédération des offices de tourisme de Bretagne, en s'appuyant sur son réseau d'adhérents, a pour objet dans le cadre de son territoire la mise en place des axes stratégiques suivants : animer et représenter le réseau des OTSI ; avoir une vision prospective pour les Offices de Tourisme ; favoriser la formation professionnelle du personnel des OTSI ; valoriser les OTSI via la démarche qualité et la marque Qualité Tourisme et enfin, qualifier les hébergements.



La fédération veille aussi à la structuration, la coordination, l'harmonisation, l'animation et le soutien de l'action de ses adhérents en veillant à une bonne démultiplication de la politique de la région Bretagne et d'Offices de Tourisme de France fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives.



Elle représente ses adhérents au sein de toutes les instances et collectivités ainsi que des autorités ayant la compétence touristique régionale.



Elle participe à la mise en œuvre de la communication et l'accompagnement sur la commercialisation touristique en liaison avec toutes les instances intéressées et avec, en particulier, une implication active au Schéma Régional de Développement Touristique.



D'une manière générale et avec le concours des collectivités publiques ou privées, des Offices de Tourisme et Syndicats d'initiatives et des Fédérations départementales, l'aménagement des loisirs, ainsi que le développement du Tourisme sous toutes ses formes sur le territoire breton prenant en compte le développement durable ; la participation à la sauvegarde des intérêts généraux de la région : patrimoine historique, culturel, naturel... et à leur mise en valeur.



La fédération des OT de Bretagne concourt aujourd'hui aux Césars du Voyage Responsable, dans la catégorie Territoire et destination.