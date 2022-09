Lancement du Village de l’Attractivité sur le salon IFTM Top Resa

● Mardi 20 septembre



Sur le Village de l’Attractivité

• de 14h00 à 15h00 – Atelier : Maîtriser les réseaux sociaux pour se faire recruter dans le tourisme.

Cette conférence permettra de comprendre comment les recruteurs utilisent les sites d’emploi et les réseaux sociaux pour trouver leurs futurs employés et permettra ainsi aux candidats d’optimiser leur profil pour se faire repérer avant les autres.

• de 15h30 à 17h30 - Jobdating du Tourisme : 7 minutes par recruteur pour être embauché



● Mercredi 21 septembre



Sur le Village de l’Attractivité

• de 11h00 à 12h00 – Atelier : Recruteurs : comment attirer les meilleurs profils avec une annonce efficace ?

• de 13h45 à 14h45 – Atelier : Emploi, stage ou alternance, les conseils et astuces pour se faire recruter.

Cet atelier apportera aux candidats les clés, étape par étape, pour structurer, planifier leurs recherches d’emploi et se faire repérer en premier par les recruteurs qui proposent des offres d’emploi dans le tourisme.

• de 15h30 à 17h30 - Jobdating du Tourisme : 7 minutes par recruteur pour être embauché



● Jeudi 22 septembre



Sur le Village de l’Attractivité

• de 13h45 à 14h45 – Atelier : Emploi, stage ou alternance, les conseils et astuces pour se faire recruter.

Cet atelier apportera aux candidats les clés, étape par étape, pour structurer, planifier leurs recherches d’emploi et se faire repérer en premier par les recruteurs qui proposent des offres d’emploi dans le tourisme.

• de 15h30 à 17h30 – Jobdating du Tourisme : 7 minutes par recruteur pour être embauché