Laurence Mory est élue présidente du syndicat Cinov Tourisme

Pour Laurence Mory, l’une des missions de son syndicat est de valoriser ses membres, qui ont toutes les compétences requises pour accompagner les territoires et les maîtres d’ouvrage publics et privés. « Notre plus grande force se trouve dans la variété des expériences suivies par nos membres. Au sein de notre syndicat, nous avons la chance d’avoir des agences qui ont toutes une audience nationale, voire internationale, ce qui leur permet de valoriser les retours d’expériences auprès de leurs clients et d’enrichir les propositions d’ordre stratégique, technique, économique ou juridique dans les secteurs d’activité que nous représenton s » déclare-t-elle.



Enfin, le syndicat Cinov Tourisme aura à cœur de montrer à quel point le sport, la culture, et le patrimoine sont liés et peuvent être bénéfiques pour l’ensemble des territoires. « Nous comptons sensibiliser, accompagner et développer les territoires vers un tourisme durable, plus harmonieux et plus proche de la nature, à travers nos régions qui regorgent de richesses, d’histoires, et de patrimoines » précise Laurence Mory.