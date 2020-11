Le Boeing 737 Max bientôt de retour dans le ciel européen ?

Le régulateur européen devrait permettre une remise en service dès janvier 2021

Cela fait un an et demi, que le Boeing 737 Max n'a plus revolé suite à des deux crashs meurtriers. Alors que le constructeur a travaillé tout ce temps pour corriger les problèmes, le régulateur américain et maintenant européen vont permettre à l'appareil de voler à nouveau.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Novembre 2020

