Appli mobile TourMaG



Le Burkina Faso crée son visa électronique pour les voyageurs internationaux

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

À son tour, le Burkina Faso se lance dans la production de son visa électronique, suivant les pas de ses voisins Côte d’Ivoire et Bénin ! Le pays souhaite voir ce projet aboutir d’ici la fin d’année 2021.

Rédigé par Alexia Duclaud le Mardi 30 Novembre 2021

Le visa électronique, initié par l’Australie en 1996, permet de recevoir son visa plus rapidement et plus facilement qu’un visa classique à demander en ambassade. Terminées les longues files d’attente et les déplacements inutiles ! Depuis maintenant 25 ans, de nombreux pays ont compris l’importance de ce document en ligne et ses avantages, dont l’allègement des démarches tant par le voyageur que par l’administration du pays et ses politiques de contrôle des frontières.



C’est en ce sens que le Burkina Faso choisit de lancer son propre visa électronique pour les voyageurs internationaux.

Moderniser, dématérialiser les lourdes procédures administratives, simplifier l’expérience du voyageur, voici ce qu’a en tête le gouvernement burkinabè.



Un autre objectif faisant suite au lancement du projet de 2018 du gouvernement burkinabè, le PSV (Projet de Sécurisation du Visa au Burkina Faso), est également visé : contribuer au renforcement de la sécurité intérieure du pays, par une meilleure maîtrise des flux migratoires, avec notamment le développement d’une plateforme supportant intégralement les processus de soumission et de traitement des demandes de visa.



Zoom sur la situation sanitaire et les conditions d’entrée au Burkina Faso À savoir : les voyageurs, même ayant complété leur schéma vaccinal anti-Covid, ne sont pas exemptés de tests.



Les voyageurs empruntant la voie aérienne doivent disposer d’un document attestant du résultat négatif à un test PCR Covid-19 datant de 5 jours au plus à partir de la date de prélèvement pour les personnes âgées de plus de 11 ans.



Les voyageurs empruntant les voies terrestres et ferroviaires doivent disposer d’un document attestant du résultat négatif à un test de diagnostic rapide antigénique (TDR), réalisé cinq jours au plus avant le départ pour les personnes âgées de plus de 11 ans.



Tout voyageur disposant d’un test PCR valide ne sera pas soumis à un test de diagnostic rapide antigénique.



Tous les voyageurs auront également l’obligation :

- de se soumettre aux procédures sanitaires aux points d’entrée ;

- de respecter les mesures barrières (lavage systématique des mains au savon et/ou friction au gel ou solution hydroalcoolique, port obligatoire de masque, respect de la distanciation) ;

- les voyageurs quittant le territoire burkinabè devront tenir compte de la réglementation en vigueur du pays de destination

Et si vos voyageurs partaient à la découverte du Burkina Faso ? Avant de partir au Burkina Faso, il convient de se renseigner sur les zones aptes à accueillir les voyageurs, tandis que d’autres présentent des risques sécuritaires certains.



Par ailleurs, malgré la crise sécuritaire actuelle au Burkina Faso et une situation géopolitique instable, cela n’empêche pas les voyageurs français de choisir le pays pour aller comprendre sa culture et apprendre son histoire, ses traditions, partir à la rencontre de ses habitants.



Effectivement, la France est le premier marché émetteur de l’activité touristique vers le Burkina Faso, avec une présence significative d’opérateurs du tourisme équitable et solidaire. Figurant parmi l'un des dix pays les moins développés du monde, une immersion dans le pays permet à tout voyageur occidentaux de relativiser sur sa situation personnelle et en apprendre davantage sur sa propre personnalité.



Du reste, le Burkina Faso est un pays fascinant qui ne demande qu'à être exploré ! Doté d’incroyables sites, dépaysants et traditionnels, ceux-ci feront immédiatement s’imprégner le voyageur dans la culture burkinabè. Pour en citer quelques uns :

- Ouagadougou, capitale du pays

- Banfora, le lac de Tengrela et les cascades de Karfiguéla

- La Réserve Naturelle de Nazinga

- Bobo-Dioulasso et sa mosquée atypique

- Le village traditionnel de Tiébélé

- Les dômes de Fabédougou



Ce pays peut également faire partie d’un circuit en Afrique, sur la route pour aller en Côte d’Ivoire par exemple. En somme, un séjour au Burkina Faso permet à tout voyageur de s'élancer à la découverte de l’Afrique de l’Ouest profonde et authentique, hors des sentiers battus.

Lu 201 fois Notez



Dans la même rubrique : < > 15 novembre 2021 : L’Inde a rouvert ses frontières Quels pays recommander à vos voyageurs pour les fêtes de fin d’année ?