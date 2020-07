Le CES Las Vegas n'aura pas lieu de façon physique en 2021 !

Préférant ne pas ajouter à la psychose, les organisateurs ont pris la décision de dématérialiser l'événement et permettra " à l'ensemble de la communauté technologique de partager des idées en toute sécurité et de présenter les produits qui façonneront notre avenir. "



Toutefois, les keynotes, les conférences, réunions, le réseautage, etc.



Tout ce qui fait le sel du CES Las Vegas devrait être assuré de façon digitale. Et cette dynamique pourrait durablement inspirer les prochaines éditions.



" Nous prévoyons de revenir à Las Vegas pour le CES 2022, combinant les meilleurs éléments d'un spectacle physique et numérique ," conclut le communiqué.



Pour information, la délégation tourisme sera maintenue, avec la présence de Sophie Lacour en tant qu'organisatrice.



Et vous, êtes-vous pour des événements entièrement digitaux ?