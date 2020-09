Le CRT Occitanie change de nom pour y faire entrer une dimension de tourisme de proximité

En d'autres termes, l'Occitanie souhaite davantage s'engager auprès de la clientèle de proximité.



Plusieurs opérations ont été lancées cette année : carte Occygène famille +, billets Lio à 1 €... démontrant qu'il était possible de drainer de nouveaux publics vers la consommation de loisirs.



« C'est parce qu'en Occitanie nous ne voulons pas que cette catégorie de clientèle ne soit qu'une "clientèle d'appoint" dont le seul rôle aurait été de "remplacer" les touristes venus d'autres continents, que le CRTL s'engage dans une nouvelle stratégie, une nouvelle vision de que ce doit être l’économie touristique qui redéfinit ses bénéfices entre habitants et visiteurs », complète Jean Pinard, Directeur Général du CRTL.



2021 sera ainsi marquée par le repositionnement de la destination Occitanie Sud de France au travers d’une nouvelle signature placée sous le signe du voyage et des loisirs.



Cette nouvelle stratégie se construira sur 3 piliers selon le communiqué : l’Occitalité, la diversité et la responsabilité.