Le CSE de TUI France reçu à Bercy le 12 mars 2020

Le CSE (Comité social et économique) de TUI France annonce qu'une délégation sera reçue à Bercy ce jeudi 12 mars à 09h30 par Monsieur Glita délégué interministériel aux restructurations d’entreprise auprès de Bruno Le Maire Ministre de l'Économie et des Finances.



"Durant cet entretien, nous souhaitons aborder entre autres deux points : d'une part, la communication catastrophique réalisée autour du coronavirus et des déplacements à l'étranger, notamment par le Quai d'Orsay, et d'autre part, les conséquences sur l'emploi que cette situation pourrait engendrer chez TUI France et ses salariés" indique une communication du CSE.



"Nous souhaitons leur demander qu'ils nous accompagnent dans leur communication, afin de rassurer les clients, qu'ils reviennent dans nos agences et éviter que tout s'écroule du jour au lendemain. En effet, la communication du Ministère des Affaires Etrangères recommandant aux Français de différer leurs déplacements à l’étranger a eu comme conséquence de voir chez TUI France une cascade d’annulations et réduire à néant tous nos efforts de redressement."



Le CSE de TUI Frane sera accompagné de l’expert économique du CSE (APEX), et présentera des éléments chiffrés "sur la situation préoccupante de TUI France."