Le Canada impose provisoirement le test de dépistage à l'arrivée aux voyageurs vaccinés

Les autorités canadiennes ont décidé de renforcer temporairement leurs mesures anti-Covid pour les voyageurs, en réaction à la circulation du variant Omicron.Ainsi, pour voyager au Canada à partir du 1er décembre 2021:. A ce stade, sont considérés comme "entièrement vaccinés" par le Canada ceux qui ont eu 2 doses de vaccin. Un voyageur qui aurait eu le Covid mais qui n’a reçu qu’un vaccin sera soumis aux procédures de test et de quarantaine à son arrivée au Canada sauf s’il a reçu une seule dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson).dans les 72 heures de l’heure de départ prévue de leur dernier vol direct vers le Canada (preuve à conserver sur soi pendant les 14 premiers jours de voyage au Canada).. Ces mêmes voyageurs devront égalementde dépistage passé à l'arrivée, a annoncé le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos. Le lieu de quarantaine doit être un endroit adéquat à l’isolation et le test à l’arrivée est pris en charge par le gouvernement canadien.- tous les voyageurs doivent, dans les 72 heures avant leur arrivée au Canada, Canada.ca/ArriveCAN (aussi disponible en application mobile gratuite) afin de télécharger leur documentation vaccinale et préciser leur plan de quarantaine (le cas échéant) s'ils veulent embarquer et être admissibles à l'exemption des exigences de quarantaine et de dépistage après l'arrivée.reste obligatoire pour tous : à demander sur le site officiel canada.ca/AVE