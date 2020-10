Le Costa Smeralda reprend ses croisières depuis Savone

À partir du 14 novembre 2020, le Costa Smeralda devrait reprendre son itinéraire d'une semaine en Italie, en France et en Espagne.



" Costa travaille avec les autorités nationales et locales des pays inclus dans cet itinéraire, dans le but d'offrir à ses hôtes une expérience de vacances agréable et sûre, grâce à la mise en œuvre du protocole de sécurité Costa dans toutes les destinations incluses dans son programme annoncé pour 2021 ", précise la compagnie dans un communiqué.