Le Forum du SETO reporté les 31 mars et 1er avril 2022

"En effet, les mesures sanitaires mises en place depuis peu et celles qui se projettent dans les prochains jours ne nous permettent pas de nous réunir dans de bonnes conditions et vous allez être extrêmement sollicités en ce début d’année afin de gérer cette situation au sein de vos entreprises.



Par rapport à la situation décrite à ce jour qui s’annonce très difficile, c’est donc plus raisonnable et professionnel de notre part de prendre un recul de plusieurs semaines et de pouvoir se retrouver en toute tranquillité d’ici peu."

Le 12ème FORUM du SETO se déroulera finalement du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2022. Il se tiendra à l’Hôtel Pullman Cannes Mandelieu La Napoule.Initialement ce rendez-vous annuel devait avoir lieu les 17 et 18 janvier 2022 au même endroit. Annulé en raison de la flambée épidémique, les patrons des voyagistes français se retrouveront donc au printemps prochain. René-Marc Chikli, président du syndicat avait alors expliqué :