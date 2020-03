Le Groupe ADP réduit la voilure sur Paris CDG et Orly

Dans ce cadre, le Groupe ADP s'engage dans un important plan d'économies avec un objectif de réduction des charges courantes de l'année 2020 de l'ordre de 180 M€ dont 120 M€ à Paris. Seules les dépenses liées au bon fonctionnement de l'entreprise, garantissant la sûreté et la sécurité des opérations et celles de ses clients compagnies aériennes et passagers, seront engagées.



Ce plan d'économies ne tient pas compte à ce stade d'un recours à l'activité partielle que l'entreprise envisage.



Enfin, dans le respect des règles applicables, ce plan inclura des mesures d'accompagnement en faveur des compagnies aériennes et des contreparties du Groupe ADP, particulièrement affectées par les effets de l'épidémie. Ainsi, le Groupe ADP suspend à compter de ce jour les redevances de stationnement pour les avions immobilisés sur les plates-formes parisiennes du fait de la crise.



Les loyers et charges locatives des locaux situés dans les terminaux fermés ne seront pas dus pendant la période de fermeture de ces derniers.



Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a déclaré : "Face à cette situation exceptionnelle, le Groupe ADP se mobilise pour atténuer les conséquences opérationnelles et économiques de cette épidémie sur ses plates-formes aéroportuaires à Paris et à l'international. Un plan sans précédent d'optimisation opérationnel et financier est lancé comprenant des mesures d'accompagnement pour nos clients. Le Groupe ADP continuera à suivre de très près l'évolution de la conjoncture et adaptera ce plan d'actions en conséquence. Je tiens à saluer l'esprit de responsabilité de tous les acteurs du secteur aérien et la forte mobilisation des collaborateurs du groupe".