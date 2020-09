Le Lot tire son épingle du jeu cet été

Selon un bilan dressé par Lot Tourisme, les professionnels du tourisme dressent un tableau positif de leur saison estivale.



L''enquête menée pour le mois d'août fait ressortir un niveau d'activité jugé supérieur ou égal à août 2019 par 83% des répondants.



La moitié des répondants hôteliers et près des deux tiers des chambres d'hôtes considèrent que ce mois d'août a été supérieur à l'an dernier.



Pour 62% des sites de visites ou prestataires d'activités, le mois d'août a été meilleur que 2019. Enfin les propriétaires de gîtes et locations considèrent à hauteur de 74% que le mois d'août fut équivalent à 2019. Le relais des gîtes de France du Lot a d'ailleurs enregistré un taux d'occupation record de 86% en août (+5 points).



" Enfin, le Lot a sans doute accueilli des clientèles nouvelles, plutôt adeptes de vacances à l'étranger ou sur le littoral, qui ont fait le choix de vacances moins loin et plus « sécurisées », qui ont découvert le Lot pour la première fois et pourraient, pour une partie d'entre eux, garder l'idée de revenir" indique un communiqué de presse.



Pour le mois de juillet, cette même étude dressait également un bilan positif malgré le peu de touristes étrangers, faisant état d'un retour des touristes franciliens dans le Lot, de vacanciers de proximité nombreux dans l'hôtellerie de plein air, et d'une clientèle familiale bien présente en hôtellerie.