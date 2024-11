Le MICE monte en puissance dans les dépenses des entreprises

Nous sommes désormais présents dans plus d'une douzaine de pays à travers le monde et prévoyons de nous étendre davantage. Notre vision mondiale pour l'avenir des réunions et de la gestion des voyages est centrée sur l'innovation, la durabilité, l'accessibilité et l'intégration transparente de technologies comme notre nouvelle plateforme FCM Venue Finder qui vise à améliorer l'expérience globale de nos clients. Nous visons à être leader de l'industrie pour créer des réunions et événements responsables, percutants et durables.

*L'enquête sur l'état du marché a été réalisée en ligne entre le 3 juin 2024 et le 11 juillet 2024. Les répondants cibles étaient des clients de Corporate Traveller et de FCM Travel, spécifiquement des décideurs, des gestionnaires de voyages et des personnes autorisées à réserver des voyages. Toutes les régions de Corporate Traveller et de FCM Travel ont été incluses. Un échantillon aléatoire de 562 réponses a été obtenu en utilisant la plateforme innovante Qualtrics.

Fort de ce constat, FCM Meetings & Events souhaite renforcer ses équipes dans ce secteur en Europe, y compris les pays nordiques, l’Espagne et la France.L'entreprise a également accueilli une nouvelle Directrice Mondiale des Ventes Entreprises dans son bureau de Londres, Madame Joanne Shaw