Le Méridien Ile Maurice se réinvente et réouvre ses portes

Le Méridien Ile Maurice est situé à Pointe-aux-Piments, sur la côte nord-ouest de l’île Maurice. L’hôtel offre une plage de sable blanc de 1 000 mètres de long et une vue spectaculaire sur les eaux turquoise de l’océan Indien.

Rédigé par Le Méridien Ile Maurice le Lundi 2 Mai 2022

Découvrez le nouvel hôtel et embarquez pour un nouveau voyage

Doté d'un design unique, le complexe maintient son riche héritage tout en surprenant ses hôtes avec des œuvres d'art multiculturelles locales et des expériences sensorielles inspirées, créant ainsi un environnement stimulant et un lieu d'inspiration pour les voyageurs de tous les continents et les amateurs d'art en quête d'inspiration tropicale. Le complexe dispose de 261 chambres élégamment réparties le long de la plage, offrant une sensation exceptionnelle d'espace et de détente.



Tous les clients peuvent profiter de la vue imprenable sur l'océan Indien directement depuis leur balcon privé et admirer le coucher de soleil chaque soir.

Nos chambres modernes entièrement rénovées, nos concepts de restauration innovants et nos vastes installations de réunion ultramodernes contrastent avec un jardin tropical luxuriant et le magnifique lagon turquoise de l'océan Indien, encourageant une découverte active de l'île pour le voyageur curieux.

Un nouveau style Le nouveau style du Méridien reflète l'âme et l'esprit d'origine du pays. Seuls les esprits les plus curieux comprendront l'histoire de son développement. Nous ne parlons pas d'explorateur régulier ici. L'intérieur est nostalgique et confortable. L'héritage colonial hérité des diverses invasions de l'île demeure sur les sols et les murs de la propriété, reflétant l'âme et l'esprit d'origine de l'île. Les sols en damier noir et blanc, les panneaux à persiennes et les structures de construction en bois, sont quelques-uns des nombreux éléments qui nous ramènent à cette époque.

Les chambres et suites Nos 261 chambres et suites comprennent les catégories suivantes :



● Chambres de luxe avec vue sur l’océan / Chambres Premium en bord de mer

Nos 180 chambres d’hôtes Deluxe offrent une retraite de style avec une vue imprenable sur l’océan. Choisissez entre nos chambres Premium Beach Front qui offrent des terrasses exclusives et privées et un accès direct à notre plage naturelle de sable, ou nos chambres Deluxe Ocean View à l’étage supérieur, avec des balcons donnant sur les eaux bleues cristallines de l’océan Indien.



● Chambres familiales Beach Front

Nos 24 chambres d’hôtes sont l’hébergement idéal pour les familles car elles offrent une chambre à aire ouverte reliée à un coin salon convertible.



● Suites royales

Profitez du luxe de nos six suites royales, toutes équipées avec goût. Elles comprennent une baignoire jacuzzi, un mobilier élégant, des écrans plats plasma, un bar, une salle à manger, un salon et une terrasse panoramique.



● Zone Nirvana (Adultes uniquement*)

Situé dans une aile exclusive du resort avec une piscine privée dédiée, la région du Nirvana offre de nombreuses commodités en plus d’une vue imprenable sur les eaux bleues chatoyantes de l’océan Indien.

La zone Nirvana est composée de 51 chambres et suites.

Les 18 chambres Nirvana Deluxe, les 16 chambres Nirvana Premium Ocean View et les 17 suites Nirvana Prestige avec piscine sont dotées d’une salle de bains ouverte en marbre, d’écrans plats et des équipements complémentaires suivants :

accès à la piscine extérieure privée, accès internet Wi-Fi, bouteille de vin et plateau de fruits de bienvenue à l’arrivée, petit déjeuner en chambre ou petit déjeuner buffet exclusif dans le restaurant réservé aux adultes, service de thé/café/boissons fraîches dans l’espace Nirvana Pool de 11h00 à 18h00 et cocktail quotidien au coucher du soleil avec canapés.

Une suite Nirvana Royale unique complète les services et les équipements exceptionnels offerts dans le complexe.

Le petit déjeuner servi au restaurant italien - Paparazzi est exclusivement réservé aux clients résidant dans les chambres Nirvana et suites de l’hôtel.



* L’âge minimum des clients résidant dans la région du Nirvana est de 16 ans. Pour le petit déjeuner servi dans la chambre, un supplément pour le plateau est applicable.



4 restaurants, 4 saveurs Inspirez et dynamisez les goûts innovants et les présentations créatives de plats soigneusement cuisinés dans nos quatre restaurants.



Le restaurant nomade dispose d'une terrasse avec vue panoramique sur l'océan Indien. Le buffet du petit-déjeuner et du dîner est riche en saveurs d’Asie et d’Europe, et un chef professionnel crée la magie de la cuisine "A la Minute" dans la cuisine centrale ouverte.



Zoli Mamzel * Situé dans les eaux cristallines de l'océan Indien, le restaurant sert une variété de plats mauriciens pour son menu "à la carte" du déjeuner et du dîner.



Cumin * Ce restaurant au bord de la piscine sert une cuisine indienne authentique et délicieuse et est ouvert pour le déjeuner et le dîner.



Paparazzi * Mangez dans un restaurant en bord de mer où vous pouvez entendre les vagues se briser sur le rivage. Le menu propose une sélection de plats italiens. Pour le déjeuner, nous servons des repas légers internationaux et des plats frais. Le petit-déjeuner propose des recettes à la carte et des plats typiques. Disponible pour le déjeuner et le dîner. Seul le petit-déjeuner est servi aux clients séjournant dans les chambres et les suites Nirvana.



Le complexe dispose de trois bars, chacun offrant une atmosphère unique pour faire la fête en famille ou entre amis et passer un moment animé.

Les activités terrestres et nautiques Les clients ont accès à une panoplie d`activités gratuites notamment des activités Nautiques non motorisées. Il s`agit de : bateau à fond de verre, kayak, pédalo, snorkeling, planche à voile, aquagym, tennis, beach volley, pétanque, tennis de table et jeux de société.

Les activités nautiques payantes comprennent le ski nautique, la pêche au gros, la plongée sous-marine en bouteilles.

Nos résidents pourront consulter la liste complète une fois en chambre. Notre resort dispose de trois piscines fantastiquement conçues pour bronzer et se détendre.



Autres installations :

● Terrain de tennis

● Piscines extérieures

● Centre de remise en forme (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

● Centre d’affaires et de réunions



Explore Spa par Le Méridien



👉 Découvrez notre tout nouveau resort ici. Bienvenue à l’Explore Spa. L’Explore Spa propose une variété de soins et de services conçus pour faire rayonner votre énergie, stimuler, inspirer et dynamiser les sens. Créé par le célèbre designer Paul Bishop, le nouveau concept de spa promet une expérience de spa élégante, hautement privée et rajeunissante dans une atmosphère sur mesure. Les installations comprennent un salon de coiffure, un centre de remise en forme (24h/24 et 7j/7), des séances de yoga, des jardins de relaxation, un hammam, un sauna, une salle de neige, un jacuzzi et un espace de bain énergétique avec bassin profond. Le nouveau complexe 5 étoiles dispose d'un spa repensé, l'Explora Spa. Surplombant les eaux turquoise paisibles de l'océan Indien, nos cinq salles de soins spa récemment rénovées permettent aux clients de trouver l'environnement idéal pour libérer leur créativité et se ressourcer.

Contacter Le Méridien Ile Maurice Sydney PIERRE

Chief Sales & Marketing Officer



Le Méridien lle Maurice | The Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius | JW Marriott Mauritius Resort

c/o Village Hall Lane, Pointe aux Piments | Mauritius

Téléphone : +230 204 3333

Mobile : +230 5422 0463

Email :





Site web : lemeridien-mauritius.com



Marriott International, Inc. : marriott.com / lemeridien.com



sydney.pierre@marriott.com

