Le Ministère des Outre-mer met la gastronomie ultramarine à l'honneur

"Après une longue période où les déplacements ont été limités et où les cuisines de nos restaurants sont restées fermées, faisons place aux couleurs et à la dégustation" indique le Ministère des Outre-mer dans un communiqué.



Ainsi la gastronomie ultramarine est mise à l'honneur sur le bâtiment du Ministère, boulevard des Invalides à Paris à travers une exposition photos.



Les portraits de 5 chefs : Nathanaël Ducteil, Naomi Martino, Murielle Michaelli, Babette de Rozières et Antoine Zulémaro proposant chacun une assiette témoignent que la gastronomie française est présente dans les 3 océans.



" Cette installation photographique est vivante, elle nous entraine dans une balade visuelle et culinaire dans les Outre-mer. Elle remue des souvenirs aux Ultramarins et procure des émotions à celles et ceux qui cèdent à l’appel de la découverte. " ajoute le communiqué du ministère des Outre-mer.