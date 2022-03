Appli mobile TourMaG



Le Pérou, la civilisation millénaire de l'Amérique au salon Ditex Meilleure destination culinaire, meilleure destination culturelle et le Machu Picchu, meilleure attraction touristique d'Amérique du Sud pour les World Travel Awards 21

Le Pérou, avec son organisme de promotion touristique, PROMPERÚ, annonce son grand retour au salon des professionnels du tourisme DITEX dont il avait déjà participé en 2019. Des acteurs locaux du tourisme tels que : Amahuaca, Hotel Explora, Iberia, Inca Rail et Mundo América s’associeront à PROMPERÚ pour vous embarquer dans un superbe voyage au cœur du Pérou.

Rédigé par PROMPERÚ France le Vendredi 4 Mars 2022

Le Pérou, une destination qui offre culture, nature, gastronomie, biodiversité et des traditions Le Pérou a été reconnu comme la première destination culinaire, la première destination culturelle, le Machu Picchu comme la première attraction touristique d'Amérique du Sud et PROMPERÚ comme le premier office de tourisme d'Amérique du Sud lors de la dernière édition mondiale des World Travel Awards (WTA).



Ces récompenses placent le Pérou parmi les destinations touristiques les plus importantes au monde où la gastronomie et le patrimoine culturel sont source de joie et d'admiration. Ces prix mettent en évidence la qualité de l'industrie touristique qui rayonne à travers la diversité culturelle, gastronomique et territoriale : une belle manière de positionner le Pérou comme une destination idéale pour les voyages.



Le Pérou a accueilli 108 873 visiteurs français en 2019, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à l’année précédant la crise sanitaire. Le nombre de visiteurs au Pérou augmente régulièrement depuis 2010. Les arrivées de touristes internationaux dans le pays ont atteint un record de 4 419 430 visiteurs ces dernières années.



La France a un lien très fort avec le Pérou. Il attire de nombreux voyageurs français notamment pour le dépaysement qu’il procure, sa richesse culturelle, son histoire, ses vestiges, sa gastronomie.

Le Pérou est un pays multiculturel, possédant 12 sites du patrimoine mondial reconnus par l’Unesco de même que 84 des 117 zones de vie qu’il y a dans le monde. Le Pérou possède également une grande diversité d’écosystèmes, de climats, de zones écologiques et de zones de productions agricoles.



Le pays a connu des développements touristiques marquants. Ceux-ci incluent notamment l’inauguration du très attendu téléphérique Kuelap, qui a ouvert l’accès à la ville pré-inca du nord du Pérou, le lancement du premier train-couchettes de luxe d’Amérique du Sud, le Belmond Andean Explorer, et plusieurs nouveaux liens aériens nationaux et internationaux renforçant l’accessibilité du Pérou depuis la France, ainsi qu’à l’intérieur du pays, y compris par LATAM Airlines.



Alors que Lima, Cusco et le Machu Picchu restent en tête des destinations préférées des voyageurs internationaux, la région nord du Pérou s’est ouverte au tourisme ces dernières années, et présente une alternative méconnue au circuit touristique populaire du sud du Pérou. Avec un certain nombre d’itinéraires conçus pour mettre en valeur la beauté unique et la riche histoire du nord du pays, la région est donc plus accessible que jamais pour les voyageurs. La faune sauvage péruvienne est parmi les plus abondantes au monde.



La France continue de voir le lancement de nouveaux restaurants péruviens pour répondre à une demande croissante de Ceviche et d’autres plats traditionnels. Alors que la cuisine péruvienne gagne en popularité dans le monde entier, le tourisme gastronomique continue d’être un produit phare pour le pays.



D’ailleurs les restaurants haut de gamme de Lima ont conservé leur statut reconnu dans la liste officielle des 50 meilleurs restaurants du monde en 2020, comme le Maïdo, le Mil Centro, le Rafaël ou encore le Central.

Notré présence au Ditex 2022 Au Ditex, pour cette année 2022, nous serons heureux de retrouver et de recevoir les agents de voyages désireux de s'informer sur l’actualité de la destination.

L’actualité concernant la situation sanitaire au Pérou, la santé d’abord Le gouvernement péruvien a pris les mesures suivantes pour lutter contre la COVID-19 :



● Tous les voyageurs entrant dans le pays, à partir de l’âge de 12 ans, présenteront leur carnet de vaccination COVID-19 à jour avant de monter à bord de l’avion. Dans le cas contraire, ils doivent présenter un test PCR négatif délivré jusqu’à 48 heures avant le voyage. Les enfants de moins de 12 ans doivent seulement être asymptomatiques pour embarquer.

● Pour les vols intérieurs et les voyages terrestres interprovinciaux sur le territoire péruvien, les passagers âgés de plus de 12 ans ne pourront embarquer que s’ils prouvent une vaccination complète au Pérou ou à l’étranger ainsi que la dose de rappel pour les personnes de plus de 40 ans résidant au Pérou et qui sont aptes à la recevoir selon le protocole en vigueur. Les personnes ayant été atteintes du COVID 19 dans les trois derniers mois devront justifier d’un certificat de rétablissement. Dans le cas contraire, elles présenteront un test PCR négatif de moins de 48 heures à la date de l’embarquement.

● Pour entrer dans des espaces clos, les personnes de plus de 18 ans, qu’elles soient péruviennes ou étrangères, doivent prouver une vaccination complète au Pérou ou à l’étranger et la dose de rappel pour les personnes de plus de 40 ans résidant au Pérou, aptes à la recevoir selon le protocole en vigueur.

● Pour accéder aux plages, rivières, lacs, lagunes et piscines, les personnes âgées de plus de 12 ans doivent présenter la preuve d’une vaccination complète au Pérou ou à l’étranger, ainsi que la dose de rappel pour les personnes de plus de 40 ans qui sont aptes à la recevoir selon le protocole en vigueur.

● Il est obligatoire l’utilisation d’un masque KN95 ou, à défaut, un masque chirurgical en trois volets et en plus un masque communautaire (tissu), pour circuler sur la voie publique et dans les endroits fermés.

● Il est important de se laver constamment les mains, d’éviter les foules et de maintenir une distance sociale.

Contacter PROMPERÚ France OCEX Paris

ocexparis@promperu.gob.pe

Tel: 01 40 70 13 05



Adresse postale : 120 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris



Site web : www.peru.travel/fr



Tel: 01 40 70 13 05: 120 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

