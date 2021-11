Le Puy du Fou lance sa 3ème édition de "La Foulée des Géants"

Après deux ans d’absence, le Puy du Fou va renouveler sa grande course nocturne « La Foulée des Géants », les 8 et 9 octobre 2022.



Le parc enrichit cette 3ème édition de nouveautés avec un trail de 19 kilomètres et la course des petits héros dédiée aux enfants.



Le samedi 8 octobre 2022, le Puy du Fou proposera deux courses nocturnes :



- Une course de 10 kilomètres qui permettra aux coureurs de rencontrer les héros du parc et découvrir les décors des spectacles illuminés.



- Un trail de 19 kilomètres : Après avoir arpenté campagne et bocage de nuit, le parcours passera par les décors du Puy du Fou illuminés.