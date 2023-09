Le Riu Plaza London Victoria ouvre ses portes

Les hôtels RIU Plaza ont le grand avantage d’être situés dans les centres névralgiques de certaines des plus importantes métropoles mondiales, telles que Londres, la ville la plus visitée d’Europe, aussi prisée pour le tourisme de loisirs que pour les voyages d’entreprises et d’affaires. Le nouveau RIU Plaza se trouve à quelques mètres de la Victoria Station, l’une des gares les plus fréquentées du pays, avec une affluence annuelle avoisinant les 75 millions de passagers. Elle offre une liaison directe avec l’aéroport de Gatwick en seulement 30 minutes grâce au Gatwick Express. Situé au numéro 1 de la Neathouse Place, l’hôtel est entouré de sites emblématiques de la capitale britannique et idéalement desservi par les transports pour explorer la ville.



Le Riu Plaza London Victoria suit une ligne décorative minimaliste et actuelle et se divise en deux parties : le podium et la tour. L’une des particularités du podium est l’emplacement de la réception, également appelé « tambour » par les créateurs du projet. C’est dans cette tour de verre circulaire que les hôtes sont chaleureusement accueillis. À l’entrée, le lobby est coiffé d’une coupole conique, dont il émane une magnifique lumière zénithale et où est suspendue une sculpture spectaculaire aux formes organiques, associant couleur et mouvement. Tout cela crée dans cet espace une ambiance accueillante et élégante.

Particulièrement soigné dans les zones communes, le design reste intimiste. Le choix du mobilier a permis d’aménager plusieurs espaces privés dans un même lieu. Le lobby bar, quant à lui, mise sur une ambiance plus ludique, en troquant la sobriété et l’élégance pour le dynamisme et la couleur.