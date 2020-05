Le SETO reporte tous les départs jusqu’au vendredi 26 juin 2020 inclus

Si les tour-opérateurs informent leurs clients de la décision, celle-ci pourrait toutefois évoluer en fonction des réouvertures de frontières et destination suite à l’annonce de la fin du confinement en France.



Cette potentielle reprise est soumise aux contraintes sanitaires qui pèseront sur les compagnies maritimes, fluviales et aériennes.



Pour rappel, en début de semaine, la Commission européenne a appelé les Etats membres à devoir progressivement mettre fin aux restrictions de la libre circulation et aux contrôles aux frontières intérieures.



Petit à petit, la reprise se rapproche, il faut se montrer patient et respecter les gestes barrières, pour éviter tout recul.