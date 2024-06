Le Sett 2024 revient en novembre à Montpellier

L’année 2023 a été une véritable réussite pour leEn effet, lea obtenu la labellisation LEAD , et son édition de l’an dernier a attiré 730 exposants et 18 300 visiteurs, dont 11 % en provenance d’Espagne, d’Italie et du Portugal.Cette participation internationale a propulsé le rendez-vous au rangpour les(HPA). Forts de ce succès, les organisateurs ont décidé de placer l’édition 2024, prévue le 5, 6 et 7 novembre au Parc des Expositions de Montpellier , sous le thème de la collaboration européenne.